Кабмин оценивает потери туристической отрасли от коронавируса в 1,5 миллиарда долларов
Кабмин оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", - говорится в сообщении .
"В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной, если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут Родиной", - подчеркнули в правительстве.
Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым, в частности, предлагают:
1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:
налога на добавленную стоимость;
налога на прибыль и ЕСВ;
земельного налога и налога на нежилую недвижимость;
2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;
3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.
Экономическая правда
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