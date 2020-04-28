В марте средняя зарплата выросла на 5,5% — Госстат

В марте средняя зарплата плата украинцев составила 11 446 грн в месяц - это на 599 гривен больше, чем в феврале.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В годовом измерении (против марта 2019) в процентном соотношении средняя зарплата увеличилась на 11,8%, а за месяц - на 5,5%.

Подчеркивается, что в марте самые высокие зарплаты получали работники IT-отрасли: 23,3 тысячи гривен в среднем в месяц. За месяц зарплаты IT-специалистов выросли на 24,9%.

В то же время самые маленькие зарплаты - у работников ресторанов и гостиниц: в среднем - 5 648 грн в месяц. В марте их средняя зарплата упала на 23,8%.

Средняя зарплата у медиков в марте выросла на 7,8% - до 8 056 гривен в месяц, но остается одной из самых низких в Украине.

При этом, самые высокие зарплаты получают жители Киева - в среднем почти 18 000 гривен (за месяц выросли на 9,4%), а самые низкие зарплаты в Черновицкой области - в среднем 8 285 грн в месяц (падение на 1,2%).

Напомним:

В феврале 2020 года средняя зарплата в Украине составила 10 847 гривен в месяц, в январе - 10 727 гривен в месяц.

Экономическая правда