Вопрос-ответ: в НБУ объяснили, что изменится с законом о финмониторинге

28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, возникает немало вопросов о том, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег.

Пресс-служба НБУ подготовила ответы на распространенные вопросы, читайте подробное объяснение в материале ЭП.

Что теперь с оплатой коммуналки?

Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.

Хочу перевести родственнику 10 тыс. грн с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения?

Нет. Никаких изменений для переводов с карты на карту. Свободно переводите 10 тыс. грн, так и 25 тыс. грн (в пределах сумм, разрешенных банком). В банке уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный клиент.

А если у меня 10 тыс. грн наличными? Как лучше передать, и нужна ли дополнительная проверка?

Сделать эту операцию можно в отделении банка. Для этого потребуется паспорт.Другой способ - перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тыс. грн и на 20 тыс. грн.

Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5 тыс. грн.

Те финансовые компании, которые не оборудовали терминалы считывателями, смогут это сделать до конца года.

А как насчет пополнения кредитки через терминал?

Аналогично. До 5 тыс. грн идентификации. От 5000 - в отделении или через ПТКС, что технологически может обеспечить проверку плательщика.

Я арендую квартиру за 10 тыс. грн в месяц. Раньше я переводил эти деньги владельцу квартиры на карту. Теперь мне нужно дробить платеж?

Дробить платежи на части не требуется. Для переводов с карты на карту закон ничего не меняет.Если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит. Если он установлен на уровне 5 тыс. грн, то больше вы перевести не сможете.

Хорошо. Тогда я дважды переведу по 5 тыс. грн на карту. Ее заблокируют?

Нет. Это низкорисковый операция. Одиночные переводы на 10 или 20 тыс. грн не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет.

Закон о финмониторинге о другом. Банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска - операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов.

Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай.

Покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. грн. Какие здесь "подводные камни"?

Если платите картой - ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом - то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас личные документы.

Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты?

Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено.

Хочу передать 10 000 гривен международной системой переводов. Нужна идентификация?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тыс. грн или открывать депозит на 150 тыс. грн. Взял паспорт. Справка о доходах нужна?

Нет, не нужна. Мы всегда говорили банкам, что клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на "допороговые" суммы.Подтверждать происхождение средств надо только во время больших операций - более 400 тыс. гривен. Подход к изучению источников происхождения не изменился.

А если перевод на 500 тыс. грн? А источников происхождения нет. Счет заблокируют, а средства на нем - "заморозят"?

Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него.

Согласитесь, странно, если студент, ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, а потом покупать квартиру за миллион гривен. В то же время абсолютно нормальной эта будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов.

Как пользоваться электронным кошельком? Слышал, что теперь требуется идентификация. А для пополнения мобильного счета тоже нужна?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна. Но таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе.

Проверять нужно владельцев кошельков, которые покупают через них товары или платят за услуги. Для этого также есть время до конца года. Необходимые документы: паспорт и идентификационный код.

Операции на э-кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

Бонусний вопрос. Если вы риэлтор или бухгалтер, если вы играете в азартные игры, или покупаете изумруды за десятки тысяч гривен, и слышали, что новый закон о финмониторинге вас заденет, но не знаете, как и не имеете объяснения, объясняем.

Эти вопросы - компетенция других финансовых регуляторов, в частности Министерства финансов. Но мы уверены, что вскоре вы получите соответствующие разъяснения. До конца года вам дадут время на приведение своей работы в соответствие с требованиями закона.

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Экономическая правда