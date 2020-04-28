Рынок труда на карантине: чем грозит продолжение ограничений

Во время карантина уменьшилось не только количество вакансий. Резюме на сайтах по поиску работы также стало меньше, хотя количество безработных в Украине значительно выросло. О чем это свидетельствует и почему правительству следует обратить внимание эти индикаторы.(укр)

В умовах карантину уряду важливо мати індикатори, що фіксують зміни в економіці як реакцію на введені обмеження. На ринку праці таким індикатором може бути кількість вакансій та резюме на порталах з пошуку роботи.

Як відомо, карантин почався 12 березня, 18 березня були запроваджені транспортні обмеження, а 22 квітня карантин було продовжено до 11 травня.

Експерти VoxUkraine опрацювали тижневі дані щодо нових вакансій та резюме, розміщених на Work.ua за місяць до карантину і за місяць після його початку. З 1 квітня вони також почали збирати більш детальні щоденні дані.

Про що вони свідчать?

Як змінилась ількість вакансій та резюме на сайті work.ua

Джерело: work.ua

Протягом карантину спостерігалося поступове падіння кількості і вакансій, і резюме. Оскільки кількість вакансій знижувалася швидше, то середня кількість резюме на одну вакансію зросла з двох до трьох.

За даними Державної служби зайнятості, у березні кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 22% порівняно з цим же періодом 2019 року.

Падіння кількості нових резюме на тлі зростання безробіття може означати, що частина тих, хто втратив роботу, вирішила не шукати нову, тобто вони перейшли до категорії економічно неактивних. Частина зайнятих могла в умовах невизначеності вирішити не шукати кращої альтернативи.

Також можливо, що через транспортні обмеження люди не мають змоги дістатися на інтерв'ю або їздити на роботу. Передусім це стосується тих, хто працює у великих містах, але мешкає поза їх межами.

Кількість нових вакансій найбільше впала протягом 18-24 березня після оголошення транспортних обмежень. Падіння кількості вакансій спостерігалося протягом всіх тижнів карантину, у всіх містах і галузях. Найбільше – у туризмі, готельному та ресторанному бізнесах, а також у сфері "краса, фітнес, спорт".

Ця тенденція може свідчити, що ділові очікування погіршилися не лише для бізнесів, закритих через карантин, а для всіх галузей економіки.

Кількість нових резюме теж найбільше впала протягом 18-24 березня. Потім вона трималася на майже стабільному рівні, поки не почала зменшуватися протягом 15-21 квітня. Кількість резюме впала у всіх регіонах та всіх галузях, але найбільше – у сфері "краса, фітнес, спорт". Ця категорія дещо зросла (7%) з 15 до 21 квітня, що може бути ознакою закінчення заощаджень.

Кількість резюме на одну вакансію підвищувалася у всіх регіонах і секторах. Найсуттєвіше – з 25 до 31 березня. Особливо стрімким було зростання у туризмі і готельно-ресторанному бізнесі. Це може свідчити про звільнення у цих секторах, тобто одночасне скорочення попиту і зростання пропозиції праці.

Розміщений нижче графік показує, що скорочення вакансій між тижнем 4-10 березня (останній тиждень до карантину) та 15-21 квітня було помітним в усіх сферах, але найпомітнішим – у готельно-ресторанному бізнесі і туризмі. Найменш вразливими виявилися сільське господарство, охорона та безпека.

Як змінилась кількість резюме і вакансій між тижнями 4-10 березня та 15-21 квітня, %

По горизонтальній осі – зміна кількості резюме, по вертикальній – зміна кількості вакансій Джерело: дані work.ua, власні розрахунки

Таким чином, кількість резюме на одну вакансію зросла майже у усіх галузях, найбільше – у готельно-ресторанному бізнесі і туризмі.

Далі – більш детальні щоденні дані за три тижні квітня.

Вакансії

Серед компаній-лідерів за кількістю вакансій за три тижні квітня – державний Ощадбанк, продуктовий ритейл ("Сільпо", "Фора", Retail Group, Novus), логістичні компанії ("Укрпошта" та "Нова пошта").

Ці бізнеси не були закриті через карантин, але могли втратити персонал через транспортні обмеження. На фоні загального падіння попиту на працю кількість вакансій "Укрпошти" та "Нової пошти" майже не знизилася.

39% вакансій містять вимогу досвіду роботи від одного року, 26% – від двох років, 6% – від п'яти років. Кількість вакансій без досвіду та з досвідом до року знижувалася швидше, ніж вакансій з досвідом роботи від двох або п'яти років. В умовах кризи компанії схильні шукати більш досвідчених працівників.

Обсяг вакансій з можливістю дистанційної роботи становив 6% і в абсолютному вимірі майже не змінився на тлі загального падіння кількості вакансій.

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Резюме

59% резюме розмістили шукачі з вищою освітою, водночас лише 38% вакансій містили вимогу про її наявність. Якщо загальне середнє співвідношення резюме до вакансій – 2,4, то для резюме і вакансій з вищою освітою – 3,8. Імовірно, шукачам з вищою освітою слід звернути увагу на вакансії, які її не вимагають.

29% шукачів розглядають можливість дистанційної роботи (6% вакансій), в абсолютному вимірі їх кількість за три тижні майже не змінилася.

Прогноз ситуації

22 квітня карантин було продовжено до 11 травня. У цих умовах можна очікувати подальшого скорочення нових вакансій в усіх секторах бізнесу.

Схоже, і бізнес, і працівники розглядають закриття бізнесу як тимчасове явище, але всі вони мають обов'язкові витрати та обмежені заощадження. Залежно від ступеня проїдання запасів безробітними та притоку нових безробітних можна очікувати на зміну тренду: кількість резюме почне зростати.

З продовженням карантину замість тимчасових відпусток людей почнуть звільняти, а підприємці виходитимуть з бізнесу. Після проходження цієї точки скасування карантину не приведе до відновлення економічної активності.

Після скасування карантину також стане зрозуміло, що він – не єдине джерело економічних проблем. Уже почалася криза в енергетичному секторі. Проявляться наслідки падіння зовнішнього попиту. Є ознаки проблем у сільському господарстві через погані погодні умови.

Щоб мінімізувати втрати для економіки, необхідно поступово пом'якшувати карантинні обмеження. Перш за все, слід відновлювати роботу громадського транспорту – у масках і рукавичках, з дотриманням соціальної дистанції.

Люди повинні мати змогу доїхати до роботи або городу. Інакше значно зростуть рівень бідності та кількість тих, хто потребує підтримки з боку держави.

Для фінансування антикризових заходів необхідно якнайшвидше відновити співпрацю з МВФ. Це також відкриє доступ до кредитів від інших донорів.

Ресурси потрібні не лише на час карантину (допомога безробітним), а й на відновлення економічної активності після нього: навіть якщо зараз дозволити роботу, багато компаній не матимуть оборотних коштів.

Дмитро Яблоновський, член редколегії VoxUkraine, Оксана Тимченко, аналітикиня DataVox

Автори дякують Ользі Погарській за допомогу в роботі над статтею

Стаття надана VoxUkraine

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