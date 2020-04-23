Марченко о возможном дефолте: Я пришел в Минфин не для этого
Минфин надеется получить средства от МВФ (первый транш в размере минимум 1,75 млрд долл) до конца мая - осталось проголосовать закон о банках во втором чтении.
Об этом в интервью liga.net заявил глава Минфина Сергей Марченко.
На вопрос, какую сумму рассчитывают получить от МВФ для прямого финансирования бюджета, министр ответил:
"Пока выходим на минимальную сумму в 3,5 млрд долл в этом году. Учитывая динамическую ситуацию со стороны МВФ по увеличению поддержки для стран-членов, ведем переговоры об увеличении этой суммы".
По его словам, первый транш будет в размере минимум 1,75 млрд долларов.
Средства надеются получить до конца мая, меморандум согласовали технически - осталось проголосовать "антиколомойский" закон во втором чтении.
Отвечая на вопрос, что будет в случае, если за закон не проголосуют в ближайшие месяцы, глава Минфина подчеркнул:
"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все".
На вопрос, готов ли он гипотетически быть министром финансов, который взял бы на себя политическую ответственность с объявлением дефолта в Украине, Марченко сказал:
"Нет, я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого".
Напомним:
В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.
Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.
2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.
46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.
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