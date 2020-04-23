Марченко о возможном дефолте: Я пришел в Минфин не для этого

Минфин надеется получить средства от МВФ (первый транш в размере минимум 1,75 млрд долл) до конца мая - осталось проголосовать закон о банках во втором чтении.

Об этом в интервью liga.net заявил глава Минфина Сергей Марченко.

На вопрос, какую сумму рассчитывают получить от МВФ для прямого финансирования бюджета, министр ответил:

"Пока выходим на минимальную сумму в 3,5 млрд долл в этом году. Учитывая динамическую ситуацию со стороны МВФ по увеличению поддержки для стран-членов, ведем переговоры об увеличении этой суммы".

По его словам, первый транш будет в размере минимум 1,75 млрд долларов.

Средства надеются получить до конца мая, меморандум согласовали технически - осталось проголосовать "антиколомойский" закон во втором чтении.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если за закон не проголосуют в ближайшие месяцы, глава Минфина подчеркнул:

"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все".

На вопрос, готов ли он гипотетически быть министром финансов, который взял бы на себя политическую ответственность с объявлением дефолта в Украине, Марченко сказал:

"Нет, я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого".

Напомним:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.

Знать больше: Зеленский vs Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство