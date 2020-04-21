Новости 21 апреля: "антиколомойские" правки, помощь по безработице, новый завод под Киевом

Об "антиколомойских" правках. Финансовый комитет Верховной Рады на заседании 21 апреля прошел 2436 поправок с 16 586, внесенных в "антиколомойский" законопроект. Ранее члены комитета подготовили последнюю редакцию банковского законопроекта № 2571-д - в частности, предлагают увеличить сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством.

О помощи по безработице. Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

О новом заводе под Киевом. Бориспольская РГА и ООО "Костал Украина" подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта строительства завода по производству автомобильной электроники.

Об УЗ и "Газпроме". Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает на выделение "Укрзализныци" 4-5 млрд грн финансовой поддержки за счет полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" средств.

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