"Антиколомойский" законопроект: Комитет ВР прошел 15% правок

Финансовый комитет Верховной Рады на заседании 21 апреля прошел 2436 поправок с 16 586, внесенных в "антиколомойский" законопроект.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, передает информационное управление аппарата ВР.

По словам Гетманцева, профильный подкомитет предложил учесть 235 из 16 586 поправок, поданных ко второму чтению

Отмечается, что в заседании приняли участие 27 членов Комитета из 32.

"В обсуждении в режиме видеоконференции также приняли участие представитель Национального банка Украины и министр юстиции Денис Малюська", - говорится в сообщении.

Как отметил в Facebook заместитель главы Комитета Ярослав Железняк, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых.

Этот вопрос продолжат рассматривать на заседании, которое начнется 22 апреля в 10:00.

Напомним:

Комитет по вопросам банковской деятельности начал на заседании рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Экономическая правда