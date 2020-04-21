"Антиколомойский" законопроект: Комитет ВР прошел 15% правок
Финансовый комитет Верховной Рады на заседании 21 апреля прошел 2436 поправок с 16 586, внесенных в "антиколомойский" законопроект.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, передает информационное управление аппарата ВР.
По словам Гетманцева, профильный подкомитет предложил учесть 235 из 16 586 поправок, поданных ко второму чтению
Отмечается, что в заседании приняли участие 27 членов Комитета из 32.
"В обсуждении в режиме видеоконференции также приняли участие представитель Национального банка Украины и министр юстиции Денис Малюська", - говорится в сообщении.
Как отметил в Facebook заместитель главы Комитета Ярослав Железняк, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский Кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых.
Этот вопрос продолжат рассматривать на заседании, которое начнется 22 апреля в 10:00.
Напомним:
Комитет по вопросам банковской деятельности начал на заседании рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту.
Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.
После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.
Экономическая правда
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