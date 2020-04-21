Криклий рассчитывает на 5 миллиардов для УЗ за счет "газпромовских" средств
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает на выделение "Укрзализныци" 4-5 млрд грн финансовой поддержки за счет полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" средств.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
Криклий отметил, что финподдержка от имени государства будет наиболее ликвидной помощью для УЗ в текущей ситуации с учетом ранее озвученного агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".
"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нафтогаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена в поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.", - сказал Криклий.
По его словам, Мининфраструктуры планирует получить 4-5 млрд грн целевого финансирования для УЗ.
"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", - отметил министр.
Криклий считает, что на снижение рейтинга компании со стороны S&P повлияли публичные высказывания бывшего и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека о том, что в "Укрзализныци" проблемы с ликвидностью.
Напомним:
10 апреля S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг УЗ до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.
И.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик объяснил снижение кредитного рейтинга компании мировым кризисом и падением реального сектора экономики.
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