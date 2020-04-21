Под Киевом построят завод автомобильной электроники на 900 рабочих мест
Бориспольская РГА и ООО "Костал Украина" подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта строительства завода по производству автомобильной электроники.
Об этом сообщает пресс-служба Бориспольской РГА.
Отмечается, что главный офис компании "Костал" в Германии подтвердил намерения строительства завода.
"Благодаря воплощению проекта будет создано 900 новых рабочих мест для жителей района", - заявили в РГА.
ООО "Костал Украина" - дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co.
Согласно проекту, строительство завода в Бориспольском районе должно начаться в мае 2020 года.
Для строительства нужно 13 млн евро инвестиций и еще 26 млн евро для оборудования.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua