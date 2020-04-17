Первые 2 миллиарда долларов транша МВФ будут в мае – Гетманцев

Международный валютный фонд сделает первый транш (2 миллиарда долларов) макрофинансовой помощи Украине в мае, до конца года ожидается в целом 4 миллиарда долларов.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украина 24".

"Мы ожидаем к концу года 4 млрд долл. Первый транш будет в 2 млрд долл и это будет в мае", - заявил он вечером 16 апреля.

Напомним:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.

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Экономическая правда