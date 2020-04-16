Новости 16 апреля: новая министр энергетики, подорожание хлеба и техники, принудительный отпуск для посетителей церквей

О новом министре энергетики. Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

О подорожании хлеба. По состоянию на сегодня есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%.

О подорожании техники. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти из-за ситуации в сфере авторского права, предупреждает Европейская бизнес ассоциация.

О Приватбанке против Суркисов. Министерство юстиции 7 миллиардов с Приватбанка сейчас взимать не будет, поскольку "не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка".

О принудительном отпуске посетителей церквей. Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский просит работников не идти в церковь на праздники и будет отправлять в отпуск тех, кто все же пойдет.

О сговоре в тендере. В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

Вы хотите знать больше?

Кирилл Бигай, Preply: Нам потребуется 6-7 лет, чтобы выйти на оценку в 1 миллиард долларов

Создатель стартапа, соединяющего учеников и репетиторов из разных стран, рассказал об уникальности бизнес-модели проекта, самых "прибыльных" странах и особенности конкуренции на международных рынках.