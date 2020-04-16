Новости 16 апреля: новая министр энергетики, подорожание хлеба и техники, принудительный отпуск для посетителей церквей
О новом министре энергетики. Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.
О подорожании хлеба. По состоянию на сегодня есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%.
О подорожании техники. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти из-за ситуации в сфере авторского права, предупреждает Европейская бизнес ассоциация.
О Приватбанке против Суркисов. Министерство юстиции 7 миллиардов с Приватбанка сейчас взимать не будет, поскольку "не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка".
О принудительном отпуске посетителей церквей. Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский просит работников не идти в церковь на праздники и будет отправлять в отпуск тех, кто все же пойдет.
О сговоре в тендере. В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.
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