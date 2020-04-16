Дело Приватбанка против Суркисов: Минюст не планирует взимать с банка 7 миллиардов

Министерство юстиции никаких миллиардов из Приватбанка сейчас взимать не будет, поскольку "не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка".

Об этом говорится в разъяснении Минюста относительно решения Киевского апелляционного суда по делу о депозитах компаний Суркисов в Приватбанке.

"Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Украины, указанное постановление суда апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение апелляционного суда лишь подтвердило решение, которое приняли в 2017 году. Последнее не предусматривало взыскание средств с Приватбанка, а лишь обязывало банк погасить долг компаниям Суркисов.

"Относительно дальнейших действий Министерства юстиции. Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с Приватбанка сейчас взимать не будет, ведь НЕ было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка.

Такое развертывание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", - отметили в ведомстве.

Напомним:

Киевский апелляционный суд 15 апреля отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал Приватбанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям братьев Суркисов.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда