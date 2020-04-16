На сегодня есть все предпосылки для подорожания хлеба на 10-15% – "Киевхлеб"
По состоянию на сегодня есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%, однако никто из производителей хлеба цены сейчас не повышал, учитывая ситуацию с коронавирусом и покупательной способностью граждан.
Об этом в интервью liga.net заявил гендиректор компании "Киевхлеб" Владимир Череда.
"По состоянию на сегодняшний день есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%. Ведь за текущий сезон цены на зерно выросли почти на 30%, мука подорожала на 22-25% в зависимости от сорта (а это 40% от себестоимости хлеба). Однако никто из производителей хлеба цены сейчас не повышал, поскольку все понимают, что покупательная способность во время кризиса падает.
Скоро месяц, как многие люди не работает из-за карантина. И повышение цен ни к чему хорошему не приведет, потому что мало кто имеет финансовую подушку на более длительный период", - сказал Череда.
"Мы обратились к государству из-за того, что цены на зерно начали стремительно расти. И просили, чтобы государство выступило с интервенцией на внутренний рынок, чтобы немножко приостановить подорожание.
Если бы у нас были запасы достаточны, то пусть бы и 40 млн т экспортировали. Но в нашей ситуации уже сегодня надо понимать, что из-за засушливой весны урожай следующего года может быть хуже предыдущих", - пояснил он.
По его словам, производители хлеба пока готовы держать цены на хлеб.
"Государство пообещало дать 160 тысяч т пшеницы для переработки на муку для внутреннего потребления. Какую-то долю уже выбросил на рынок Аграрный фонд", - добавил Череда.
Напомним:
В конце марта производители хлеба и муки констатировали повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен, производители предлагали запретить экспорт зерновой продукции.
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