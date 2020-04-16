Глава "Укрпочты" отправит в отпуск работников, которые пойдут в церковь на праздники

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский просит работников не идти в церковь на праздники и будет отправлять в отпуск тех, кто все же пойдет.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я не имею права запретить вам идти в церковь. Но я имею право (моральное) очень вас попросить не делать этого и встретить Пасху дома.

... Каждый сотрудник почты с желанного гостя может невольно стать носителем опасного вируса", - пишет Смелянский.

В случае, если сотрудник "Укрпочты" решит посетить церковь, Смелянский будет рекомендовать отправлять таких работников в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск.

"Я буду настойчиво рекомендовать вашими непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения вами массовых служб в эти дни (включая "чистый четверг"), отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на 2 недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что вы здоровы", - сообщает Смелянский.

Также он напомнил, что в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не буде.

Таке Смелянский оставляет за собой право не выплачивать сумму в 25 000 гривен, предусмотренную на случай заражения коронавируса, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий.

Экономическая правда