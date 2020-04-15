Переговоры с Украиной продвинулись вперед, но осталось несколько вопросов – МВФ

Международный валютный фонд отмечает эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис, подтверждает прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования и рассчитывает на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге, передает Интерфакс-Украина

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF – ред). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", – заявил Томсен.

Напомним:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Для получения новой финпрограммы от МВФ, требуется принять вцелом антиколомойский закон и утвердить новый бюджет.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.