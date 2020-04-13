Новости 13 апреля: новый бюджет, цены на электроэнергию, земельные постановления
О новом бюджете. Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.
О ценах на электроэнергию. Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными.
О земельных постановлениях. Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона об открытии рынка сельхозземель.
О ценах не нефть.Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%
О "табачных правках". Верховная Рада проголосовала за законопроект №1049 без резонансной "табачной правки" Андрея Холодова, через которую все закон ранее ветировал президент Владимир Зеленский.
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