Новости 13 апреля: новый бюджет, цены на электроэнергию, земельные постановления

О новом бюджете. Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

О ценах на электроэнергию. Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными.

О земельных постановлениях. Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона об открытии рынка сельхозземель.

О ценах не нефть.Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%

О "табачных правках". Верховная Рада проголосовала за законопроект №1049 без резонансной "табачной правки" Андрея Холодова, через которую все закон ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

Вы хотите узнать больше?

Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса

Главные цифры и выводы последней версии "антикризисного" бюджета, который Рада будет принимать 13 апреля.

Выиграть время: как Китай использовал 5G для борьбы с коронавирусом

Эпидемия оказала большой давление на систему здравоохранения Китая, но в стране нашли способ ее остановить. Как специальная сеть 5G помогала в борьбе с COVID-19?