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В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию

Понедельник, 13 апреля 2020, 11:09
 

Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными.

Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед.

Так, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной

 

Такую же динамику демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

В общем, это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни, например, во время рождественских праздников в декабре.

По данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн мВт-ч.

 
 
В Словакии едва ли не впервые отрицательные цены

Экономическая правда

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