Выиграть время: как Китай использовал 5G для борьбы с коронавирусом

Эпидемия оказала большой давление на систему здравоохранения Китая, но в стране нашли способ ее остановить. Как специальная сеть 5G помогала в борьбе с COVID-19?(укр)

Епідемія COVID-19 створила неабиякий тиск на систему охорони здоров'я Китаю. Країна перша прийняла на себе удар недуги і вже починає відновлюватися. Проте ще кілька місяців тому ситуація там була складною. Світові ЗМІ рясніли заголовками про катастрофу, яка обрушилася на країну.

Тоді для підвищення ефективності роботи медичних закладів мобільні оператори спільно з виробником телекомунікаційного обладнання Huawei швидко побудували спеціальну мережу 5G для шпиталів, де лікують COVID-19.

Учасники проєкту прагнули дослідити, як 5G і створені на її основі додатки можуть допомогти в лікуванні і запобіганні епідемії, сприяти цифровій трансформації системи охорони здоров'я. В середині березня Huawei та консалтингова компанія "Deloitte Китай" представили висновки дослідження.

ЕП проаналізувала їх і дізналася, з якими викликами зіткнувся Китай під час боротьби з епідемією, і як технологія 5G допомогла країні в боротьбі з вірусом.

COVID-19 в Китаї в цифрах

У Китаї COVID-19 спалахнув у січні 2020 року. Після першого підтвердженого випадку вірус швидко поширився країною, досягнувши щоденного середнього показника 1,5 тис нових випадків. У пік спалаху щодня підтверджували понад 3 тис випадків, а 16 березня загалом було зареєстровано 81,1 тис випадків.

Із середини лютого поширення спалаху у Китаї змогли стримати, проте наразі вірус поширюється за межами країни.

Натисніть для збільшення Джерело: "Українська правда"

Порівняно з ТГРС (тяжкий гострий респіраторний синдром, більш відомий як SARS, з'явився у 2002 році в Китаї), який теж спричинений коронавірусом, симптоми COVID-19 менш очевидні, проте вірус дуже заразний, а в інфікованих осіб може швидко спричиняти суттєве погіршення стану здоров'я.

Ці характеристики ускладнили контроль над спалахом, ставши шоком як для суспільного здоров'я, так і для економічної діяльності в усьому світі.

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Важливість системи зв'язку в боротьбі з епідемією

У кожній країні уряд відповідає за швидке встановлення контролю над хворобою, виділення ресурсів для пацієнтів, надання ефективної медичної допомоги. Перед урядом Китаю було поставлено завдання спостерігати за поширенням вірусу та підтримувати відповідальних за контроль над спалахом.

Враховуючи значну територію Китаю, велику кількість мобільного населення та складну ситуацію з ресурсами, ефективність зв'язку та обміну даними була важливою для обстеження заражених осіб та контролювання спалаху.

Пандемія виявила різний рівень потреби в обміні даними залежно від типу пацієнта і технологічного рішення, задіяного в боротьбі з епідемією. Для візуалізації спеціалісти "Deloitte Китай" створили спеціальну таблицю.

Рівень потреби в даних залежно від сценарію Джерело: "Deloitte Китай"

Чому 5G, а не 4G і волоконно-оптична мережа

Китайці вирішили використовувати технологію 5G в боротьбі з пандемією, бо вона була здатна за лічені дні створити якісну і потужну телекомунікаційну мережу в шпиталях. Тобто 5G дозволила лікарям виграти час.

У китайському Ухані шпиталь для лікування хворих на COVID-19 побудували за кілька днів

Розгортання нової чи додаткової волоконно-оптичної мережі в шпиталях зайняло б набагато більше часу. До того ж технологія 4G неефективна для боротьби з епідемією. 5G переважає 4G за показниками швидкості, затримки передавання даних, кількості точок підключення та діапазону.

Порівняння мереж 4G і 5G Джерело: "Deloitte Китай"

Три сценарії боротьби з епідемією

Експерти "Deloitte Китай" визначили три головні сценарії боротьби з епідемією.

Сценарії боротьби з епідемією Джерело: "Deloitte Китай"

Спостереження за громадськістю

Під час моніторингу спалаху основні кроки передбачають виявлення носіїв вірусу, які взаємодіють з іншими людьми, призначення карантину для пацієнтів з підозрою на вірус, надання негайної медичної допомоги, визначення анамнезу подорожей людей для виявлення потенційних заражень.

Збір даних про стан здоров'я, наприклад, температури тіла, та про пересування людей також важливий для контролювання поширення вірусу. Однак мережі 4G не можуть підтримувати великі обсяги зображень з високою роздільною здатністю і динамічні вхідні сигнали для відстеження пересування осіб.

5G з цими вимогами справляється краще.

Моніторинг температури тіла людини з використанням 5G Джерело: Deloitte

З моменту спалаху COVID-19 системи теплової візуалізації 5G+ для відстеження температури отримали в Китаї широке застосування, особливо у велелюдних місцях — в аеропортах та на залізничних вокзалах.

Ці системи значно підвищили ефективність спостереження за температурою тіл в потоках людей. Коли населення країни почало повертатися до роботи, очікувалися масштабні пересування людей, і теплова візуалізація 5G+ могла сприяти цифровізації механізмів боротьби із спалахом вірусу.

Джерело: voanews.com

Перевезення пацієнтів

Після виявлення у людини недуги лікування стає перегонами наввипередки з часом. У Китаї пік спалаху стався за короткий період, і наплив заражених став справжнім випробуванням для систем невідкладної медичної допомоги.

За повідомленнями ЗМІ, середня кількість виїздів швидкої допомоги в Ухані становила близько 400 на день у січні 2019 року, але збільшилася до 600 під час спалаху коронавірусу, а в деякі дні зафіксували понад 800 виїздів.

Китайські виробники прискорили виробництво автомобілів швидкої допомоги

Деякі машини швидкої допомоги Smart оснащені системами комунікації та діагностики, які відіграють унікальну роль. Крім безпечного транспортування пацієнтів, вони надають невідкладну терапію дистанційно, збирають і передають дані до лікарень, щоб вони могли розробити плани лікування.

"Розумний" автомобіль швидкої допомоги в Китаї

Оснащення автомобілів швидкої допомоги технологією 5G трансформує модель реагування на надзвичайні ситуації. Уся робота, від організації лікування до збору даних, відбувається в режимі реального часу. Дані оцифровуються, підвищуючи ефективність та дієвість лікування.

Лікування

Під час лікування пацієнтів лікарням необхідно налагодити між собою комунікацію, організувати швидкий аналіз результатів досліджень та їх поширення серед інших лікарень та науково-дослідницьких установ.

4G може задовольнити основні потреби в передаванні даних, але є потреба у досконаліших мережах з швидшими з'єднаннями та більшою пропускною здатністю. Причина — швидке зростання обсягів даних та попит на дистанційне лікування з використанням відеозв'язку з високою роздільною здатністю.

З початку спалаху коронавірусу дистанційні консультації за допомогою 5G пройшли клінічні випробування в кількох місцях.

В уханській лікарні Union Hospital платформа 5G проводить щоденні зустрічі з пацієнтами, які лікуються в інших медичних комплексах. Технологія дозволяє зв'язуватися із спеціалістами провідних медичних установ Пекіна.

Медичні консультації за допомогою 5G під час епідемії в Ухані

У лікарні Huoshenshan в Ухані, тимчасовому закладі, побудованому для боротьби з коронавірусом, медичні працівники можуть звернутися за допомогою до експертів у Пекіні через платформу 5G, що надає доступ до всіх ресурсів.

Це покращило ефективність діагностики та лікування, зменшило навантаження на персонал та знизило ризик контакту фахівців з вірусом.

Дистанційне медичне обслуговування

Спеціалісти "Deloitte Китай" зробили висновок, що мережі 5G здатні розширити можливості для надання медичних консультацій у громаді і навіть в окремих домогосподарствах, забезпечуючи взаємодію між пацієнтами і лікарями.

"Для людей, які перебувають на карантині, звернення за медичною допомогою завжди є проблемним завданням. Мережі 5G можуть забезпечити зв'язок громад і домогосподарств з лікарнями, щоб пацієнти могли отримувати консультації медичного персоналу і попереднє лікування за допомогою телеконференцій та обміну зображеннями", — кажуть автори дослідження.

Модель платформи дистанційного медичного обслуговування

Крім того, низька затримка передавання даних 5G дозволяє проводити дистанційні хірургічні операції, знизити ризик зараження медичних працівників на виїздах і більш ефективно використовувати ресурси.

Мультиграничні обчислення (Multi-Edge Computing, MEC) 5G можуть стати потужним інструментом обробки даних за допомогою хмарних медичних послуг. Дистанційне медичне обслуговування може мати найрізноманітніші форми: консультування, сканування, операції та спостереження.

У найближчому майбутньому смарт-рішення у сфері медицини можуть отримати широке застосування завдяки впровадженню мереж 5G.