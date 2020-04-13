Рада отклонила проекты постановлений об отмене закона о рынке земли

Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона об открытии рынка сельхозземель.

Ни один из проектов постановлений не поддержали 226 нардепов, необходимых для принятия решений.

Постановления подали нардепы Ю. Тимошенко ("Батькивщина"), А. Поляков (внефракционный), В. Ивченко ("Батькивщина"), И. Кириленко ("Батькивщина"), С. Тарута ("Батькивщина"), А. Пузийчук ("Батькивщина"), М. Волынец ("Батькивщина"), В. Кабаченко ("Батькивщина"), В. Наливайченко ("Батькивщина"), К. Бондарев ("Батькивщина"), А. Кучеренко ("Батькивщина"), Я. Железняк ("Голос"), О. Савчук (внефракционная).

Напомним:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

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Экономическая правда