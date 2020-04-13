Рада поддержала закон без "табачной правки" нардепа Холодова, которая лоббировала его бизнес

Верховная Рада проголосовала за законопроект №1049 без резонансной "табачной правки" Андрея Холодова, через которую все закон ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

Ранее журналисты установили, что нардеп лоббировал интересы собственного бизнеса, предлагая эту правку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В предыдущем варианте законопроекта, проголосованного осенью, он содержал правку №8, фактически предусматривала увеличение "маржи" для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Депутаты рассмотрели проект закона с учетом предложений президента к отклоненного им законопроекту №1049, в котором раньше находилась так называемая "табачная правка".

"За" проголосовали 279 депутатов, "против" - двое, еще 86 от голосования "воздержались" и 18 - не голосовали.

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова из-за лоббирования табачных правок.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком.

Расследователи установили, что "слуга народа" через ряд подставных лиц и номинальных держателей таки связан с табачным бизнесом. В частности, с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовым поставками табачных изделий в точки продаж.

Выяснилось, что фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, но не смог сказать, кому именно