Новости выходных: реакция на новое правительство, демпинг нефти и МВФ

О кредитном рейтинге. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года.

О Минэкономики. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что на данном этапе нецелесообразно разделять Минэкономики.

Об инвесторах. Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует избегать вложений в гособлигации до тех пор, пока не поступит положительное сообщение от МВФ. В это время компания рекомендует вкладывать в ВВП-варранты Украины.

О демпинге нефти. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

О зарплатах шахтерам. Премьер Денис Шмыгаль заявил о погашении части задолженности перед шахтерами.

О МВФ. Bloomberg сообщает, переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука.