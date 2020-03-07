Международное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Украины

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз в рейтинге - положительный.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и местной валюте на уровне "B".

Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности частного лица, компании, страны.

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительного внешнего финансирования, укрепления макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета, а также уменьшить возможности для реформирования", - сообщили в агентстве.

В Fitch считают, что Украина договорится об очередном транше МВФ в первом полугодии 2020 года.

При этом отмечается, что Украина смогла продемонстрировать "своевременный доступ к фискальному и внешнего финансирования, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность".

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

В сентябре рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.