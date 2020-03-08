Иностранным инвесторам рекомендуют инвестировать в ВВП-варранты

Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует вкладывать в ВВП-варранты Украины

О этом сообщается в аналитическом отчете для инвесторов.

"Мы продолжаем верить в долгосрочный успех Украины, поэтому считаем вложение в эти бумаги выгодной инвестицией. Я, как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально-позитивно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Поэтому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - отметил Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital.

В отчете рекомендуют использовать эту возможность для инвестирования в Украину в виде ВВП-варрантов, для которых установлена справедливая цены выше 100% от номинала.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напоминаем:

Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует избегать вложений в гособлигации до тех пор, пока не поступит позитивное сообщение от МВФ.

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.

Читайте подробнее про механизм ВВП-варрантов: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка