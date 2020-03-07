Милованов: Если министерство будут разделять, это приведет к остановке реформы земли

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что на данном этапе нецелесообразно разделять Минэкономики.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес

Милованов отметил, что разделение министерства было возможно два месяца назад, в другой макроэкономической ситуации и в другие сроки.

"В последние недели, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что уже сейчас время не позволяет их разделить. Я думаю, что оптимально это сделать, в случае необходимости, после запуска рынка земли ", - сказал экс-чиновник.

Он выразил надежду, что рынок земли все же будет.

"Мы запустили процесс. Законопроект об обороте земель прошел первое чтение, все остальные законопроекты, их там штук семь, все есть. Лишь бы преемники продолжили этот курс ", - отметил Милованов.

Напоминаем:

Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Правительство новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля планирует создать Министерство агропромышленного развития и отдельную должность, ответственную за развитие промышленности.

Знать больше: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах