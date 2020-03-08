Замена правительства влияет на задержку кредита МВФ - Bloomberg

Издание сообщает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новый кредит в размере 5,5 млрд дол задерживался месяцами, частично из-за беспокойства о влиянии олигархов", - отмечает Bloomberg.

В статье говорится, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернется влияние олигархов.

"У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения не оправданы", - резюмирует издание.

Напоминаем:

Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует избегать вложений в гособлигации до тех пор, пока не поступит позитивное сообщение от МВФ.

Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом. Он отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

Финансовый агломерат Morgan Stanley советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством.

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.