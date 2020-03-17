Рада перенесла голосование "по земле" — ждут гарантий по траншу от МВФ — источник

Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи.

Об этом сообщает источник ЭП из фракции "Слуга народа".

"Сказали, что будем голосовать когда МВФ будет точно подтверждено, что дадут деньги", - сообщает собеседник.

По его словам, в таком случае следует ожидать, что голосование состоится не раньше апреля.

Напомним, по состоянию на 5 февраля парламент рассмотрел 3017 поправок из 4018. Наибольшее количество правок - 3102 - внесли депутаты от ОПЗЖ.

С 17 марта Верховная Рада должна была продолжить рассмотрение "земельных поправок" в сессионный зале.

Новое правительство Украины проинформировало МВФ о желании продолжать тесное сотрудничество с Фондом и продвигать реформы для более устойчивого роста.

В понедельник, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков. В правительстве ожидают, что на это уйдет 1-2 недели.

Также на заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

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Экономическая правда