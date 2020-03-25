"#нетДефолту": депутаты "Слуги народа" призвали поддержать "антиколомойский" закон

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам.

... На сегодняшний день его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - говорится в заявлении.

На данный момент заявление на своих страницах разместили глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Никита Потураев, Лада Булах, Егор Чернев, Иван Юнаков, Вадим Галайчу, Бондарь Анна и Лиза Богуцкая, а также экс-премьер Алексей Гончарук. Этот список продолжает увеличиваться.

Депутаты призвали Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.

Ожидалось, что Рада рассмотрит этот законопроект на внеочередном заседании в четверг, однако пока заседание перенесли на субботу. Дата рассмотрения законопроекта комитетом пока также неизвестна.

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Напомним:

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятие закона есть одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Ожидалось, что Рада рассмотрит этот законопроект на внеочередном заседании в четверг, однако пока заседание перенесли на субботу. Дата рассмотрения законопроекта комитетом пока также неизвестна.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Экономическая правда