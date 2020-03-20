Банк Англии снизил процентную ставку почти до нуля

Банк Англии на экстренном заседании 19 марта принял решение о снижении ключевой процентной ставки в стране до 0,1% годовых - самого низкого уровня в истории.

Об этом говорится в заявлении банка.

Помимо снижения ставки, Банк Англии решил ввести новую программу поддержки экономики на 200 млрд фунтов стерлингов.

"Комитет денежно-кредитной политики Банка единогласно проголосовал за снижение ставки до 0,1%. Также Комитет единогласно проголосовал за введение программы поддержки экономики на 200 млрд фунтов в дополнение к действующей программе на 645 млрд фунтов", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Комитета денежно-кредитной политики Банка Англии запланировано на 25 марта.

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Напомним:

Федеральная резервная система США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 1 процентный пункт - до целевого диапазона 0-0,25%.

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

11 марта Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

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