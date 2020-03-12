Официально: В США закончился самый длинный в истории рост на рынках

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%.

Это официально свидетельствует о старте так называемого "медвежьего" тренда.

Индекс S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля. Таким образом, формально переход в медвежий рынок еще не состоялся.

Снижение фондового рынка ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса и заявила, что "глубоко обеспокоена" из-за "распространения и серьезности" вируса и "тревожного уровня бездействия".

"Это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса", - сказал Питер Тучман с Quattro M Securities Inc.

"Завтра [12 марта] будет критический день", - добавил Тим Андерсон, управляющий директор TJM Investments.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.