Рынки акций Европы упали до 4-х годичного минимума, в США снова останавливали торги

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Все 19 отраслевых групп индекса рухнули как минимум на 8% по данным на 16:00 по Киеву, при этом сектор туризма и отдыха упал на 13%.



Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 10%.

Британский индекс FTSE 100 опускается на 8,4%, германский DAX - на 9,6%, французский CAC 40 - на 10,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB теряют соответственно 10,7% и 9,79%.

Крупнейшие фондовые индексы США упали более чем на 7%: S&P 500 упал на 7,02%, Nasdaq на 7,03%, а Dow Jones - на 7,2%. Из-за этого торги останавливали второй раз на этой неделе (после "черного" понедельника) на 15 минут.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю центробанка - чуть менее 2%.

ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года. Кроме того, центробанк запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

"Тот факт, что ЕЦБ не стал уводить ставки дальше на отрицательную территорию, говорит о полном отсутствии скоординированности между США и Европейским союзом", - отмечает эксперт Nordea Funds Себастьен Гали, которого цитирует агентство Bloomberg.

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Напомним:

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.