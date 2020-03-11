Банк Англии экстренно понизил ставку

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

"Снижение базовой ставки поможет поддержать оптимизм бизнеса и потребителей в сложный момент времени, а также сократить стоимость и увеличить доступность денежных средств", - говорится в заявлении Банка Англии.

В британском ЦБ отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен, однако уже понятно, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы.

"Временные, но серьезные разрывы цепочек поставок и ослабление деловой активности могут поставить под угрозу потоки денежных средств и увеличить спрос домовладельцев на краткосрочные кредиты, а компаний - на оборотный капитал. Такие проблемы могут оказаться наиболее серьезными для небольшого бизнеса", – говорится в пресс-релизе.

Также Банк Англии обнародовал пакет дополнительных мер, чтобы помочь бизнесу и домохозяйствам справиться с негативными последствиями распространения коронавируса.

Комитет единогласно поддержал запуск новой программы финансирования банков с целью обеспечения кредитами малого и среднего бизнеса.

Программа финансирования малого и среднего бизнеса, которая будет действовать в течение следующих 12 месяцев, предусматривает выдачу кредитов сроком на 4 года под ставку, равную или близкую к базовой процентной ставке.

Запуск программы усилит влияние снижения ставки Банком Англии на реальную экономику и станет гарантией того, что британский бизнес и домовладельцы выигрывают от смягчения политики центробанком.

Следующее плановое заседание Банка Англии пройдет 24-25 марта 2020 года.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Напоминаем:

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снизила ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

В 2008 году Федрезерв дважды снижал стоимость займов на внеплановых заседаниях - в январе (на 75 базисных пунктов), а затем в октябре (на 50 б.п.), когда о банкротстве объявил четвертый на тот момент американский банк Lehman Brothers, а рынки отправились в свободное падение.

До этого экстренно снижать ставки ФРС приходилось после теракта 11 сентября 2001 года, в ответ на коллапс пузыря доткомов в 2000-м, а также в 1998-м году - после дефолта России и банкротства фонда LTCM.