Гетманцев об "антиколомойском" законе: компромиссной версии для МВФ ещё нет

Комитет Верховной Рады совместно с Кабинетом министров работают над компромиссной для МВФ версии законопроекта о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщает НВ.Бизнес.

По словам Гетманцева, первый вариант проекта "антиколомойського" закона 2571 был подан Кабмином, потом к нему был подан альтернативный законопроект, который сейчас обсуждается в комитете.

Напомним, что в последние месяцы в парламенте появились четыре акта-конкурента: три альтернативных проекты Александра Дубинского ("Слуга народа"), Сергея Минько и Сергея Палыци (оба - "За будущее") и один документ, который не попал в Верховную Раду.

Гетманцев подтвердил, что пока нет готовой версии проекта закона, который бы полностью устраивала обе стороны, власть и МВФ.

"Мы очень уважаем позицию наших партнеров по всем вопросам, мы уважаем, мы дискутируем, мы в диалоге, но мы еще больше уважаем позицию нашей страны. И если какое-то решение оказывается неконституционным, то, скорее всего, не сможем принять неконституционное решение.

Поэтому мы дискутируем этот закон в комитете с привлечением Кабмина, - сказал он. - Мы работаем над тем, чтобы была какая-то версия, скажем так, компромиссная, но ее еще нет.

Все, что там как-то "вываливалось" в прессу через что-нибудь, это были просто какие-то рабочие варианты, без всякого статуса вообще", - объясняет он.

Гетманцев утверждает, что никто не спорит с нормой о гарантиях невозврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам. Но, что касается определения компенсации, то, прописав его четко в законе, это нарушит Конституцию.

"Я считаю, что должен быть суд, наш украинский суд, который должен принять решение. А заключение любых алгоритмов, ограничивающие дискреции суда, я считаю неконституционным", - сказал он.

По словам Гетманцева, у суда есть все возможности определить размер компенсации, и если необходимо, то суд может потребовать международный аудит.

"У него есть для этого все те же инструменты, которые есть и в других делах. Пожалуйста, заказывай экспертизу. Не нравится тебе эта экспертиза, заказывай рецензию на экспертизу или иную экспертизу", - сказал депутат.

Относительно юрисдикции рассмотрения подобных дел, по мнению Гетманцева, это будет зависеть от того, что будет оспариваться.

"Если мы говорим о хозяйственных отношениях, то, наверное, это суд. Но в административном тоже можно рассматривать эти дела, если они связаны с признанием недействительным акта госорганов", - сказал он.

Напомним:

20 февраля миссия МВФ прибыла в Украину для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение более мощного роста и обеспечения стабильности.

Несколько собеседников ЭП в правительстве и НБУ сообщили, что настоящая цель визита МВФ - согласование позиций по "антиколомойському" законопроекту.

Ранее СМИ сообщали, что финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.

В НБУ заявили, что представители Кабмина, НБУ и Верховной Рады дорабатывают правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, на принятии которого настаивают в МВФ.

Президент Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 о невозвращении банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.