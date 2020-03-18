Новости 18 марта: декларация министра, МВФ, пошлины

О декларации министра. Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию - в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

О МВФ. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

О пошлинах. Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.

О поддержке бизнеса. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Об эвакуации украинцев. Министерство инфраструктуры предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ми нерегулярными авиарейсами.

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