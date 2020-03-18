Новый министр экономики подал практически пустую декларацию

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию - в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

Петрашко не задекларировал никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов.

В декларации он указал, что в его жены Светланы гражданство РФ, супруги имеют 2 детей - Максима и Матвея, оба - граждане Украины.

Возможно, позже Петрашко внесет в декларацию дополнения.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Что известно об Игоре Петрашко?

Игорю Петрашко 44 года, он в 1996 году закончил "Львовская политехника" (бакалавр бизнес-администрирование), в 1997 году в этом же вузе получил квалификацию специалиста инженера-экономиста.

В 2001 году получил диплом магистра бизнес-администрирования университета Вандербильт (США).

В июне-декабре 2001 года работал на должности консультанта в компании Enron Energy Services (США).

С января 2002 по март 2004 года работал на должности консультанта в компании Globalspec (США).

С 2004 по 2007 год работал в компании "Эрнст энд Янг" (в Киеве и Москве).

В 2007-2013 годах Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанка России".

С 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Как известно, Бахматюк также владел двумя банками - "ВиЭйБи" и "Финансовой иницитативой". Оба были признаны неплатежеспособными: первый - 20 ноября 2014 года, второй - 23 июня 2015 года.

Нацбанк подсчитал, что в бизнесмена образовался долг - около 38 млрд грн. Из них 10,9 млрд - долг банков перед НБУ за полученное рефинансирование ( "ВиЭйБи банк" - 3,13 млрд грн, "Финансовая инициатива" - 7,72 млрд грн).

Сейчас Олег Бахматюк объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Он сообщил, что находится по делах за рубежом.

13 ноября НАБУ сообщил владельцу VAB Банка Бахматюку и єкс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Бахматюка подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст.191 ч.5) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст.209 ч.3).

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Петрашко также претендовал на должность главы ГФС, но проиграл конкурс уже экс-главе ГФС Роману Насирову.

Экономическая правда