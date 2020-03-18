Никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — Рашкован

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

Об этом он написал в Facebook.

"Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом меняющихся условий внешних рынков. Работают неплохо", - подчеркнул Рашкован.

"Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая, что изменились внешние рынки. Работает усердно", - добавил он.

По его словам, Украина и МВФ не привыкать работать через веб конференции.

Рашкован отметил, что на производительность труда карантин особо не сказывается.

Напомним:

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков. В правительстве ожидают, что на это уйдет 1-2 недели.

В понедельник, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

Также на заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства из программы МВФ, привлечь бюджетное финансирование от ЕС, Всемирного банка, а также по возможности провести переговоры о новой кредитной гарантии от США.

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