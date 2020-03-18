Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что соответствующие законы Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта.

В частности, президент подписал закон № 530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Он упрощает процедуру закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом. Лекарственные средства, предназначенные для борьбы с вирусом, будт ввозить без пошлины и НДС.

"Медикам, которые заняты на работах по ликвидации заболевания, установлена ​​надбавка в размере до 200% заработной платы. Работники получают возможность по решению работодателя работать из дома или взять неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина", - говорится в сообщении.

Также на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также Зеленский подписал закон № 531-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Он предусматривает деятельность нового независимого государственного юридического лица, создаваемого Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета. Закупочная организация сможет напрямую закупать лекарства в отечественных и иностранных поставщиков, устранит посредников и накручиванияе цен.

Кроме этого, президент подписал закон о поддержке налогоплательщиков.

Согласно закону, предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия COVID-19 за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем.

С 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

С 1 марта по 30 апреля физические лица - предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

Экономическая правда