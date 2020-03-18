Кабмин ввел пошлины на электроэнергию и уголь из России

Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.

Такое решение приняли на заседании Кабмина в среду, 18 марта.

Подчеркивается, что пошлины вводят с 1 апреля 2020 года - их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.

При этом, новые пошлины Кабмин предлагает не применять на антрацный и коксовый уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.

За такое решение с доработкой в ​​течение 3 дней поддержали все присутствующие на заседании министры.

Напомним:

В феврале президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон "О рынке электроэнергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.

Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

Экономическая правда