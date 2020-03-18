Кабмин ввел пошлины на электроэнергию и уголь из России
Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.
Такое решение приняли на заседании Кабмина в среду, 18 марта.
Подчеркивается, что пошлины вводят с 1 апреля 2020 года - их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.
При этом, новые пошлины Кабмин предлагает не применять на антрацный и коксовый уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.
За такое решение с доработкой в течение 3 дней поддержали все присутствующие на заседании министры.
Напомним:
В феврале президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.
Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон "О рынке электроэнергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.
Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.
Экономическая правда
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