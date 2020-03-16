Набсовет "Нафтогаза" - "за" продление контракта с Коболевым. Последнее слово за Кабмином

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить на 4 года контракт с действующим главой компании Андреем Коболевым.

Об этом ЭП сообщил собеседник в "Нафтогазе".

Стоит отметить, что такое решение еще не гарантирует Коболеву продление срока его полномочий в качестве руководителя "Нафтогаза".

Окончательное решение о будущем Коболева должен принять Кабинет министров. По данным ЭП, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании правительства 18 марта.

В пресс-службе "Нафтогаза" отказались от комментариев.

Напомним:

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается 22 марта 2020 года. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.

Однако в начале марта Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделил правительство (вместо Набсовета) функцией по избранию или прекращению полномочий главы и членов правления "Нафтогаза".

Сам Коболев ранее заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Бывший премьер Алексей Гончарук заявлял, что вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" открыт.

"Эффективность компании очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий", - отмечал он.

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Экономическая правда