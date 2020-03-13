Украина готова продвигать реформы — представитель МВФ

Новое правительство Украины проинформировало МВФ о желании продолжать тесное сотрудничество с Фондом и продвигать реформы для более устойчивого роста.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Власть подчеркнула, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", - подчеркнул Райс.

По его словам, МВФ готов к такому сотрудничеству и полностью вовлечен в продолжение поддержки усилий Украины относительно проведения реформ и политики, направленной на достижение этих целей.

Напомним:

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков. В правительстве ожидают, что на это уйдет 1-2 недели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда для получения 5,5 миллиардов долларов транша макрофинансовой помощи. Правительство планирует сделать это за 2-3 недели.

2 марта сообщалось, что Комитет Верховной Рады совместно с Кабинетом министров работают над компромиссной для МВФ версии законопроекта о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.

Bloomberg, сообщал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука

Сейчас Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Экс-министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.

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