В МВФ не могут назвать дату начала программы финансирования Украины

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал он, в то же время затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы является усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским, на которой глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Напомним:

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

В январе Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, транш ожидается в первом квартале 2020 года.