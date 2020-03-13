Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка потратит 1,5 триллиона долларов для усиления финансовых рынков
Федеральный Резервный Банк Нью-Йорке 12 марта объявил о планах потратить 1,5 триллиона долларов для покупки финансовых активов для увеличения объема наличных на рынке ценных бумаг.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Вливание в финансовые рынки 1,5 трлн долларов состоится на фоне паники относительно коронавируса.
Решение о вливании 1,5 трлн долларов для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла.
Банк заявил, что увеличит количество договоров "репо" путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.
Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что "финансового кризиса нету, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация".
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