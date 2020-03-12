Коронавирус: Трамп выделил "пакет" помощи для поддержки бизнеса

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении пакета экономической помощи для поддержки бизнеса и работников, пострадавших от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп поручил Администрации малого бизнеса в соответствии с полномочиями предоставлять кредиты для предприятий, пострадавших от коронавируса.

Президент США призвал Конгресс увеличить финансирование программы кредитования дополнительно на 50 млрд долларов.

Также Трамп поручит Департаменту казначейства отложить налоговые платежи для определенных лиц и предприятий, которые испытывают негативное влияние вспышки вируса - это обеспечит более 200 млн долларов дополнительной ликвидности для экономики.

Американский президент объявил, что Администрация будет принимать чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые болеют, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.

Ранее Трамп выделил более 8 млрд долларов для финансирования усилий по реагированию на коронавирус.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп запретил поездки в страну для тех, кто посещал Шенген в течение последних 14 дней.

Запрет распространяется на всех, кто находился в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в том числе за пределами ЕС, в течение 14 дней до их прибытия в США.

Ограничения не имеют привязки к гражданству - значит, они распространятся также на украинцев, ездивших в Шенген.

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