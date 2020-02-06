Новости 6 февраля: рынок земли, "Дія", пенсионный возраст

О рынке земли. Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Верховная Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

О приложении "Дія". Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

О пенсионном возрасте. Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Об "антиколомойском" законопроекте. Финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.

О фермерах-ФОПах. Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получать из бюджета компенсации за уплаченный единый социальный взнос.

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Подпись здесь и подпись здесь: почему Кабмин не спешит раскрывать детали сотрудничества с Deutsche Bahn

Украинская сторона подписала с немецким оператором уже два меморандума, однако все равно нет полного понимания, что будет предусматривать сотрудничество. Что содержит второй меморандум, подписанный накануне, и что скрывают в правительстве.(укр)

Галина Третьякова: Повышение пенсионного возраста неизбежно

Глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала ЭП, на каком этапе находится подготовка нового трудового законодательства, каковы шансы на повышение прожиточного минимума вдвое и почему повышение пенсионного возраста неизбежно. (укр)