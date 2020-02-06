Новости 6 февраля: рынок земли, "Дія", пенсионный возраст
О рынке земли. Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.
Верховная Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.
О приложении "Дія". Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
О пенсионном возрасте. Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.
Об "антиколомойском" законопроекте. Финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.
О фермерах-ФОПах. Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получать из бюджета компенсации за уплаченный единый социальный взнос.
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Украинская сторона подписала с немецким оператором уже два меморандума, однако все равно нет полного понимания, что будет предусматривать сотрудничество. Что содержит второй меморандум, подписанный накануне, и что скрывают в правительстве.(укр)
Галина Третьякова: Повышение пенсионного возраста неизбежно
Глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала ЭП, на каком этапе находится подготовка нового трудового законодательства, каковы шансы на повышение прожиточного минимума вдвое и почему повышение пенсионного возраста неизбежно. (укр)
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