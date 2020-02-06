Рада прошла 184 правки "по земле" и закрылась

Верховная Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: Вице-спикер Руслан Стефанчук сначала хотел продолжить вечернее заседание на 15 минут, однако затем передумал.

Нардепы прошли 184 правки, при этом поддержали только одну.

В то же время в течение всего вечернего заседания в знак протеста на месте спикера в президиуме стояла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Что этому предшествовало: В четверг в Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, протестуя против рассмотрения закона о продаже земли. Депутаты от ОПЗЖ заблокировали трибуну парламента. В то же время депутаты проголосовали за продление работы Рады в четверг в 19:30.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

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Предыстория:

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак утверждал, что рассмотрение законопроекту о рынке земли в Верховной Раде может занять от 3:00 до 2 месяцев, в зависимости от процедуры.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Уераинская правда