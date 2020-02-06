В "Слуге народа" рассказали, почему нужно повышать пенсионный возраст

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Об этом она сказала в интервью ЭП.

"Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", - сказала Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, глава комитета ВР ответила:

"Вероятно. Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию.

Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4 тыс грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше".

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФОПов вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче.

Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - добавила она.

"Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию.

Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - подчеркнула Третьякова.

Читайте подробнее в интервью: Галина Третьякова: Повышение пенсионного возраста неизбежно

Экономическая правда