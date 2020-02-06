Фермерам-ФОПам будут компенсировать уплаченный ЕСВ – министр

Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получать из бюджета компенсации за уплаченный единый социальный взнос.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения - единый налог 4 группа. Речь идет о 3,9 млн личных сельских хозяйств - а это очень мощная часть всего агро", - подчеркнул он.

По его словам, в 2018 году 3,9 млн личных сельских хозяйств произвели 41 процент валовой продукции сельского хозяйства.

"Поэтому теперь они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос. Выплаты стартуют уже в этом году", - добавил министр.

По словам Милованова, на компенсацию планируется выделить 50 млн грн.

Напомним:

Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

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Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак утверждал, что рассмотрение законопроекту о рынке земли в Верховной Раде может занять от 3:00 до 2 месяцев, в зависимости от процедуры.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Экономическая правда