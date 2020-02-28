За последние 6 месяцев индекс настроений малого и среднего бизнеса улучшился с 2,7 до 3 баллов из 5 возможных.

Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации на презентации исследования.

В опросе приняло участие 639 предпринимателей малого и среднего бизнеса.

40% предпринимателей довольны текущим положением дел в бизнесе (31,4% в прошлом году), 29,2% недовольны (38,4% в прошлом году).

58,7% ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в течение 6 месяцев, из них 56,6% планируют нанимать новых работников, 61,2% планируют увеличить размер заработной платы, а 68,6% планируют увеличить инвестиции в свой бизнес.

Факторами, которые мешают развитию бизнеса остаются уровень налоговой нагрузки (49,6%), коррупциия (46%) и сложность администрирования налогов (31,4%).

Напомним:

В течение первой половины февраля государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

Илья Колдомасов, ЭП