"Доступные кредиты 5-7-9%": в Кабмине рассказали, сколько выдали кредитов за 2 недели

В течение последних 2 недель государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Об этом во время пресс-брифинга заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает "Интерфакс-Украина".

"Выдали 27 миллионов гривен кредитов в течение последних двух недель. Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", - сказал министр.

Всего на программу дешевых кредитов в 2020 году предусмотрели 2 млрд грн.

Узнать больше: Как получить "доступные кредиты" под 5-9% годовых

Напомним:

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

5 банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки.