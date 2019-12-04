40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в следующие полгода — исследование

40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в течение следующих полгода, в то же врнемя 53% колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для новых инвесторов.

Таковы выводы Индекса инвестиционной привлекательности Украины, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация.

Отмечается, что по результатам новой волны опроса за вторую половину 2019 года, индекс составил 2,95 баллов из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. В то же время по сравнению с предыдущим периодом показатель индекса несколько вырос (2,85 в первой половине 2019 года).

"Настроения генеральных директоров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжают колебаться. Так, 39% опрошенных считают, что инвестиционный климат является нейтральным, тогда как 37% считают, что он скорее неблагоприятный, а еще 7% - крайне неблагоприятный.

И только 17% топ-менеджеров положительно оценили бизнес-среду. Напомним, во время предыдущей волны опроса довольных бизнес-климатом было 19%, а в конце 2018 - 25%", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оценки бизнеса по динамике инвестклимата оказались довольно противоречивыми. 46% респондентов не почувствовали изменений в инвестиционном климате в течение последних 6 месяцев, еще 28% респондентов заметили некоторые изменения к лучшему, а 26% убеждены, что бизнес-климат ухудшился.

"Среди положительных моментов, которые наблюдал бизнес за последние полгода, бизнесмены отметили постепенную стабилизацию политической ситуации, старт реформирования рынка земли, стабильную национальную валюту, реформирования Налоговой и Таможенной служб, запуск механизма концессии, начало работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, постепенный рост покупательной способности граждан.

Топ-проблемы - это традиционно высокий уровень коррупции, слабая судебная система, отток рабочей силы, талантов и капитала. Также предприниматели жалуются на поспешное и несистемную работу над налоговыми изменениями, медленную дебюрократизацию бизнес-процессов, ситуацию вокруг Нацбанка и давление со стороны правоохранительных органов, медленную модернизацию инфраструктуры, потенциальный срыв сотрудничества с МВФ, турбо-режим работы новой власти и популизм", - свидетельствуют выводы Индекса.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.

Экономическая правда