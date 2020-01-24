Кредиты бизнесу под 5-9%: Кабмин одобрил старт программы с 1 февраля

Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

Об этом на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук.

"Проект по дешевому кредитованию условно называется "5-7-9%". С 1 февраля он будет запущен, то есть в первый рабочий день февраля банки уже будут над этим работать. Подготовка к запуску идет в плановом режиме, все хорошо", - заверил глава правительства.

"С 1 февраля программа стартует - это значит, что люди, которые хотят начать собственное дело или открыть свой бизнес (пока мы говорим о суммах кредитов до 1,5 млн грн), смогут получить кредит под абсолютно низкий процент - 5, 7 или 9% в гривне. Это очень хорошие условия, чтобы стартовать. Мы рассчитываем на то, что много предприимчивых украинцев воспользуются этой возможностью", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

первый - удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;

7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

второй - предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

Экономическая правда